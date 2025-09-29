Basquet Asociativo: Victorias de San Jorge y Nueve de Morteros en la apertura de la fecha 10

Con victorias de San Jorge ante Porteña y Nueve de Morteros sobre Libertad de Villa Trinidad, se puso en marcha la fecha 10 del Asociativo de la Morterense.

La fecha se completa entre semana.

Resultados

San Jorge 78- Porteña 75

Nueve de Morteros 78- Libertad VT 58



Se completa la fecha

Martes 30: Unión San Gmo-Tiro Federal

Miércoles 1º: Sp. Suardi- Centro Social

Posiciones

Nueve de Morteros 18– Tiro Federal 17– Unión San Gmo 16– Porteña 15– Sp. Suardi 14- San Jorge 13– Centro Social 11– Libertad VT. 10