Basquet Asociativo: Victorias de San Jorge y Nueve de Morteros en la apertura de la fecha 10

Con victorias de San Jorge ante Porteña y Nueve de Morteros sobre Libertad de Villa Trinidad, se puso en marcha la fecha 10 del Asociativo de la Morterense.
La fecha se completa entre semana.
Resultados
San Jorge 78- Porteña 75
Nueve de Morteros 78- Libertad VT 58
Se completa la fecha
Martes 30: Unión San Gmo-Tiro Federal
Miércoles 1º: Sp. Suardi- Centro Social
Posiciones
Nueve de Morteros 18– Tiro Federal 17– Unión San Gmo 16– Porteña 15– Sp. Suardi 14- San Jorge 13– Centro Social 11– Libertad VT. 10