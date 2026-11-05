Basquet: Centro no pudo ante Porteña en la llave play off de octavos de final

Fue una derrota ajustada de Centro Social en Porteña, por el tercer juego de la serie de octavos de final del Basquet Asociativo en instancias de play off.

El resultado favoreció al «Cruzado» por 77-71.

Un partido muy parejo durante los 40 minutos, que se definió en los segundos finales. Centro tuvo una diferencia de 7 puntos en el último cuarto pero el local lo cerró mejor y se llevó la serie.

Facu Costamagna con 22 puntos, Nico Antonielli con 16 y Alexis Chialvo (que salió lesionado en el inicio del 4C) con 14 fueron los máximos anotadores.