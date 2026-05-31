Basquet Femenino: «Las Lobas» visitaron a Tiro Federal por el Asociativo

Por una nueva fecha del Torneo Asociativo, el equipo de Primera División de Centro Social visitó a Tiro Federal de Morteros.

Con Jimena Forneris liderando el goleo con 17 puntos, seguido por Isis Inda con 16 y Camila Genero con 14, el Rojinegro logró una gran victoria 97-38.

Además se produjo el debut de Luz Sereno, jugadora de las divisiones formativas que sumó 8 minutos en cancha.

Previo al partido, sus compañeras la recibieron con el clásico pasillo de bautismo por su estreno en la máxima categoría.