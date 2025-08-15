Basquet Formativas San Jorge completó la 3° Fecha del Clausura

Se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense, y San Jorge recibió a 9 de Freyre.
La U21 tuvo actividad el día sábado, mientras que la U13 y U15 cerraron la fecha este martes.
Resultados
U13:
Victoria santa 72-48.
Manuel Borre el máximo anotador con 12 puntos.
U15:
Victoria santa 88-41.
Emiliano Contreras el máximo anotador con 17 puntos.
U21:
Victoria santa 64-51. Pedro Córdoba el máximo anotador con 22 puntos.
La próxima fecha los chicos quedan libres y luego reciben a Unión de San Guillermo. El miércoles 20/08 la U13 y U15 adelantan fecha con 9 de Morteros B.