Basquet Formativas San Jorge completó la 3° Fecha del Clausura

Se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense, y San Jorge recibió a 9 de Freyre.

La U21 tuvo actividad el día sábado, mientras que la U13 y U15 cerraron la fecha este martes.

Resultados

U13:

Victoria santa 72-48.

Manuel Borre el máximo anotador con 12 puntos.

U15:

Victoria santa 88-41.

Emiliano Contreras el máximo anotador con 17 puntos.

U21:

Victoria santa 64-51. Pedro Córdoba el máximo anotador con 22 puntos.

La próxima fecha los chicos quedan libres y luego reciben a Unión de San Guillermo. El miércoles 20/08 la U13 y U15 adelantan fecha con 9 de Morteros B.