Basquet Formativo de Club San Jorge con intensa agenda durante el día sábado

Las condiciones meteorológicas adversas del día sábado no fueron impedimento para el Basquet Formativo. En Club San Jorge desde temprano, jugaron los chicos del Minibasquet.

A continuación completaron la segunda fecha e hicieron su presentación las demás inferiores del básquet santo U13, U15 y U21.

Recibieron a El Ceibo de San Francisco en el torneo Apertura Asociativo Morterense.

Compartimos resultados y anotadores:

U13:

Victoria visitante 72-82.

Martín Borre con 30 puntos.

U21:

Victoria visitante 66-95.

Maximiliano Borre con 24 puntos.

U15:

Victoria visitante 17-130.

Santino Varalda con 10 puntos.

Próximo partido como visitantes de 9 de Morteros.