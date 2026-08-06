  • 6 agosto, 2026

Deportes

Basquet Formativo de San Jorge comenzó el «Clausura» con resultados positivos

Ago 5, 2026

Las inferiores del Basquet de Club San Jorge, comenzaron el Clausura con una jornada perfecta en casa.

Las categorías Infantiles, Juveniles y Liga Próximo iniciaron la segunda mitad de la temporada como locales, recibiendo a 9 de Freyre durante las jornadas del sábado y lunes, en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Morterense.

Fue un estreno ideal para los chicos del Santo, que se quedaron con la victoria en las tres categorías.

Juveniles: San Jorge 95 – 32 9 de Freyre.

El máximo anotador fue Máximo Sosa Luna, con 26 puntos.

Infantiles: San Jorge 87 – 31 9 de Freyre.

El goleador del equipo fue Manuel Borre, con 24 puntos.

Liga Próximo: San Jorge 69 – 65 9 de Freyre.

La figura ofensiva del Santo fue Juan Borre, autor de 37 puntos.

Próxima fecha: visitan a El Ceibo de San Francisco, en busca de mantener el buen comienzo en el certamen.