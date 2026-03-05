Basquet Liga Argentina: Sp. Suardi ganó en Salta

Por Liga Argentina de Básquet, Sp. Suardi derroto anoche a Salta Basquet 82-75, siendo Gastón Fino y Santiago Calderón los goleadores del equipo con 18 puntos.

Triunfo muy importante en la lucha por el cuarto puesto de las posiciones en la Conferencia Norte.

En el partido de ida jugado en Suardi, había ganado el equipo salteño 84-80, por lo que si hay empate en posiciones Sportivo tiene ventaja por diferencia de gol en partidos entre sí.

Cabe destacar que esta noche, el equipo del Zurdo, juega desde las 21:30 con Jujuy Basquet otro rival que lucha por las posiciones antes nombradas. En la ida ganó Sportivo sobre Jujuy 86-80.