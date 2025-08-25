Basquet: Nueve le ganó a Sportivo, y se sumó a la punta del «Clausura»

Por el juego pendiente de la 5° fecha del Clausura de la Morterense de Basquet en Primera División, Nueve de Morteros ratificando su buen momento, venció a Sp. Suardi y alcanzó a Tiro Federal en la punta.

Resultados

Nueve de Morteros 87- Sp. Suardi 72

Centro Social 72- Tiro Federal 82

Libertad VT 63- San Jorge 81

Porteña 69- Unión San Gmo 82

Posiciones

Tiro Federal 10– Nueve de Morteros 10- Unión San Gmo 8– Sp. Suardi 8- Porteña 7- San Jorge 7– Libertad VT 5- Centro Social 5.