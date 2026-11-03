Basquet: San Jorge cayó ante Nueve de Morteros y se quedó con las manos vacías

El equipo de Primera División de Basquet de Club San Jorge cayó por 88 a 92 ante 9 de Morteros, en el Polideportivo Santo, por el segundo encuentro de los cuartos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, San Jorge culmina su participación en el certamen.

Entre los máximos anotadores del Santo se destacaron Franco Scarafia, con 26 puntos; Oscar Cabrera, con 23; y Mateo Ternavasio y Maximiliano Ferraresi, con 14 cada uno.

Cierre de temporada– (Comunicado Mundo San Jorge)

Así se cierra un nuevo año para nuestro equipo. Es momento de descansar, recargar energías y prepararnos para volver más fuertes. Gracias a todos los que acompañaron durante esta temporada.