Basquet San Jorge: Visitó a Sp. Suardi por la fecha 12

El equipo de Primera División de San Jorge visitó este miércoles a Sportivo Suardi por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet y cayó por 85 a 54.

Los máximos anotadores del Santo fueron Maximiliano Ferraresi, con 17 puntos, y Oscar Cabrera, con 13.

Categoría Juvenil

En la previa, los chicos cayeron por 85 a 40.

Joaquín Valenzuela fue el máximo anotador del equipo, con 9 puntos.

Próxima fecha

Por la última jornada de la fase regular, San Jorge jugará en condición de local frente a Libertad de Sunchales.