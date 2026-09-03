Basquet: Se completó la 5° fecha con victoria de Unión sobre San Jorge

El equipo mayor cayó en condición de local ante Unión de San Guillermo, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet.
El resultado final fue 65 a 91, donde los máximos anotadores fueron Franco Scarafia, autor de 23 puntos, y Oscar Cabrera, con 21.
Categoría Juvenil
En la previa del partido de Primera, los chicos cayeron por 31 a 75.
En el conjunto santo se destacó Benjamín Possetto con 8 puntos.
Próxima fecha
Por la próxima jornada del torneo, San Jorge visitará este jueves a Porteña Asociación.
¡Vamos, Santo! A seguir trabajando, creciendo y dejando todo en cada partido.