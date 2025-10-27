  • 27 octubre, 2025

Deportes

Basquet: Se completó la fecha y ya están los play off del Asociativo

Oct 26, 2025

Por la última fecha de la fase regular, en un partidazo como habitualmente se da entre estos equipos, Centro Social se hizo fuerte en casa y venció a Porteña 87-82 en tiempo suplementario, luego de haber empatado en 75.

Partidazo de todo el equipo de Centro, más allá de no haber contado con Francisco Bergesio, Martín Camusso y Nicolás Antonielli, quienes descansaron pensando en la Liga Provincial.

Alexis Chialvo fue el goleador de la noche con 20 puntos, seguido por Federico Jacob con 19 y Juan Furrer con 17.

Partido que sirvió también para que chicos de categoría U17 sumen valiosos minutos en primera.

Resultados

Tiro Federal 84- Nueve de Morteros 85
Centro Social 87- Porteña 82
Libertad 84- Sp. Suardi 96
Unión San Gmo 86- San Jorge 78

Posiciones

Nueve de Morteros 25- Unión San Gmo 25- Tiro Federal 25- Sp. Suardi 22– Porteña 20– Centro Social 19– San Jorge 18– Libertad 14

Play Offs

Nueve Morteros – Libertad

Unión San Gmo- San Jorge

Tiro Federal- Centro Social

Sp. Suardi – Porteña