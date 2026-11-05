Bioagroindustria: Emergencia para productores hortícolas por las tormentas de granizo

El Ministerio de Bioagroindustria declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para los productores hortícolas del Cinturón Verde afectados por las tormentas de granizo de septiembre y octubre.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 451, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El periodo de aplicación se extenderá del 1° de octubre pasado hasta el 31 de marzo de 2027.

La declaración comprende exclusivamente a las explotaciones hortícolas ubicadas en las zonas relevadas como afectadas, delimitadas mediante polígonos georreferenciados que integran el Anexo Único de la Resolución.

Las áreas alcanzadas comprenden sectores de Malvinas Argentinas, Mi Granja, Montecristo y Capilla de los Remedios, Río Primero; Bower y Río Segundo.

La decisión fue adoptada a partir de la recomendación de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Provincial N.º 7121, y se sustenta en el informe técnico elaborado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, que evaluó los daños ocasionados por las tormentas severas de granizo en los establecimientos dedicados a la producción hortícola.

El plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los productores hortícolas alcanzados por la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre de 2026.

Las presentaciones deberán realizarse a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Los beneficios dependen del nivel de afectación de cada explotación, según lo establecido en la Ley Provincial Nº 7121. Esto incluye prórrogas y exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y el aporte al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA).

Se considera en emergencia a los productores con pérdidas de al menos el 50% de su producción y en desastre a quienes alcanzan el 70% o más.

*Cómo acceder*

La Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales confeccionará un registro de productores afectados. Los productores alcanzados ya pueden presentar las declaraciones juradas correspondientes a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno de la Provincia.

Además, deberán cumplir los requisitos que establezca la Dirección General de Rentas.

Los productores comprendidos en la declaración también podrán adherir al Programa para Mitigar Efectos Adversos en el Marco de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, creado por la Resolución Ministerial Nº 01/2026.