Bioagroindustria: Recuerdan que aplicación con fitosanitarios debe realizarse bajo normas aprobadas

Desde el Ministerio de Bioagroindustria se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse con equipos y operarios habilitados y contar con la prescripción de un Asesor Fitosanitario mediante Receta Fitosanitaria Digital.

Estas medidas forman parte de las acciones de fiscalización y control que lleva adelante la Provincia para garantizar el cumplimiento de la normativa y promover una aplicación responsable de productos fitosanitarios, protegiendo la producción, la salud y el ambiente.

Para realizar denuncias o consultas, comunicarse al 0800-8888-2476 o ingresar a la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control.