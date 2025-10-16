Bochas: Camila y Sofía Vivas en el podio de Torneo en Villa Nueva

Durante los días 11 y 12 de octubre pasado, se llevó a cabo el Torneo de Damas por Parejas en Villa Nueva.

Fue organizado por la Asociación Española SS.MM. Asociación Villa María.

Equipos inscriptos: 12 en 3ra. y 18 en +50. Total: 30.-

Clasificaciones

Categoría +50

1º) NORA GARILGLIO – NOEMI ALMADA (Asociación Española SS.MM. – Villa Nueva/Villa María)

2º) MIRIAM GAIDO – LILIANA MUNIGHINI (Alianza Bochas Club – Miramar)

3º) MARIA BARRERA – YOLANDA SANCHEZ (Almagro Basquetbol Bochas Club – Villa María)

Resultado de la Final: 12 – 3.

Tercera Categoría

1º) NOELIA BONIVARDO – SUSANA QUIROGA (Atlético 9 de Julio Olímpico – Freyre)

2º) SOFIA VIVAS – CAMILA VIVAS (Asociación Social y Deportiva Seeber)

3º) ELIANA URIZARBARRENA – EDIHT BAIGORRIA (Atlético y Social General San Martín – Sarmiento)

4º) GUADALUPE BOLOBANICH – MARIA ESTHER BUFFARINI (Asociación Española SS.MM. – Villa Nueva/Villa María)

Resultado de la Final: 12 – 6.

Juez del Torneo y Fuente de la Información: Raúl Ron(Nacional de Ballesteros).-