Bochas: Córdoba celebra a un nuevo campeón del mundo

Córdoba celebra a un nuevo campeón del mundo. El riocuartense Pascual Ramírez alcanzó la máxima consagración internacional en bochas al integrar la Selección Argentina que se quedó con el título mundial de Punto Raffa Volo, en el certamen disputado en Garibaldi, Brasil.

En pareja con el santafesino Renzo Farías, el cordobés tuvo una actuación destacada durante la competencia y fue protagonista de una conquista histórica para el deporte argentino. En la final, la dupla nacional se impuso por 10 a 3 ante Uruguay y aseguró el primer puesto en la modalidad.

Uno de los momentos determinantes del campeonato fue el enfrentamiento ante Brasil por los cuartos de final. Frente al seleccionado anfitrión, Argentina logró revertir un comienzo adverso y se impuso por 12 a 8. Luego, en semifinales, consiguió una contundente victoria por 12 a 0 ante Estados Unidos para acceder a la definición y sellar, finalmente, la consagración mundial.

El título representa un hito en la carrera de Ramírez, quien afrontó su primer Campeonato Mundial y consiguió subirse a lo más alto del podio en su debut en la máxima cita de la disciplina.

Una pasión que nació en la infancia

La historia del riocuartense con las bochas comenzó a los siete años, en el ámbito familiar. Con el paso del tiempo, aquella pasión se transformó en una carrera deportiva que lo llevó a competir en torneos provinciales, nacionales e internacionales.

Entre sus antecedentes se destaca un título Panamericano conseguido en Uruguay en 2017, además de diferentes conquistas en el ámbito argentino. Su convocatoria al seleccionado nacional representó un nuevo desafío, que afrontó con preparación y compromiso para adaptarse a las exigencias de la modalidad Punto Raffa Volo.

El proceso de entrenamiento se llevó adelante en el Club Everton de Coronel Moldes, con jugadores de distintos puntos del país y bajo la conducción del cuerpo técnico encabezado por José Gaspari.

Un campeón que representa a Córdoba

Además de su recorrido como deportista, Ramírez preside la Asociación Riocuartense de Bochas y trabaja también en el desarrollo de la disciplina. Su consagración mundial representa un reconocimiento a su trayectoria y al esfuerzo de quienes sostienen el crecimiento de este deporte en el interior provincial.

A su regreso a Río Cuarto, familiares y amigos lo recibieron para celebrar una conquista que llenó de orgullo a su ciudad y a toda Córdoba.

Con este título, Pascual Ramírez se suma a los deportistas cordobeses que alcanzan la cima de la competencia internacional y dejan su huella en el deporte argentino, llevando la bandera provincial a lo más alto del podio mundial.