Brinkmanenses en plantel de San Isidro de Voley, subcampeonas en Torneo Nacional

San Isidro de San Francisco cerró una participación histórica en la Copa Argentina de Vóley Femenino U18.

Lsa competencia se desarrolló en Chapadmalal, consagrándose subcampeón del certamen nacional.

La final la disputó frente a Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, cayendo en sets corridos por 3 a 0, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-21.

Dos jugadorasa Brinkmanenses integraron el Plantel: se trata de Wanda Cespedes y Solana Sanchez.

Plantel completo: Antonela Juncos, Rosario Serminatti, Valentina Ferreyra, Alexia Bernabei, Helena Cugno, Martina Genero, Wanda Céspedes, Valentina Villarreal, Solana Sánchez, Josefina Bertollio y Dolores Argüello.

El equipo fue dirigido por Diego Petrelli, acompañado por Mauro Silvestre.

Felicitaciones.!!!