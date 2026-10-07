Brinkmann Camina por la Inclusión

Se realizó en la tarde de este lunes una nueva edición de la tradicional jornada deportiva y recreativa “Caminando hacia la Inclusión”.

En esta oportunidad, el Parque Central fue sede de este evento que contó con variadas actividades rotativas, arte, juegos, bailes, diversión y aprendizajes.

Esta actividad inclusiva es organizada de manera conjunta por la Fundación San Jorge a través del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano, el Centro Educativo de Modalidad Especial Siloé, el Taller Integrador La Colmena, los cuatro clubes locales y la Municipalidad de Brinkmann.