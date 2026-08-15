Brinkmann: En Agosto «florece la Poesía»

En la.mañana del jueves en el SUM Luis PICHONI, dieron apertura a la 35* edición del Encuentro Internacional de Poetas.

Un emotivo acto marco el comienzo de este año especial.

Palabras de autoridades, banderas de los países representados, lectura de los primeros poemas, y una representación alegórica a cargo del Grupo de Teatro del Centro de Jubilados, fueron los condimentos especiales que dieron lugar a un nuevo reencuentro de Poetas del País y de Latinoamérica.

Durante toda la jornada del viernes se llevaron a cabo actividades en las Instituciones Educativas locales, geriátricos y otros espacios, con la visita de los Poetas que llegaron desde diferentes puntos del País y del exterior.

Otro hecho destacado es la visita de una referente de la Literatura a nivel nacional, y reconocida en el mundo: María Teresa Andruetto.

El sábado viajan a la ciudad de Suardi, cerrando por la tarde noche con la última actividad de esta edición especial por el 35° aniversario.