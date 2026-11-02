Brinkmann llevará un pedacito de su tierra a Córdoba, para ser bendecida por el Papa León XIV

BRINKMANN LLEVARÁ UN PEDACITO DE SU TIERRA PARA SER BENDECIDA POR EL PAPA LEÓN XIV

La iniciativa busca unir la fe, la identidad y el sentido de pertenencia de toda una comunidad.

Tierra de Brinkmann fue recolectada para llegar hasta el Papa León XIV durante su visita a Córdoba, con el propósito de recibir su bendición y regresar luego a nuestra ciudad como un símbolo de fe, unión y esperanza.

Luego de las confirmaciones realizadas en el Templo San Cayetano, el Intendente de Brinkmann Mauricio Actis, acompañado del Obispo Sergio Buenanueva y el Padre Daniel Maini, realizaron la simbólica acción en inmediaciones del Centro Cívico de la ciudad, y en el espacio ubicado al costado de la Parroquia San Juan Bautista, conde se encuentro los restos de los descendientes del Fundador.

Un pedacito de Brinkmann, en las manos del Papa.