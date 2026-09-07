Brinkmann: Nuevo Encuentro Regional de Coros en el Teatrillo Municipal

Brinkmann vivió en la noche del pasado sábado una nueva edición del Encuentro Regional de Coros en el Teatrillo Municipal.

Participaron de esta edición, el Coro Comunal Estación Clucellas, dirigido por Diego Bianchi, el Coral Don Bosco, dirigido por el profesor Ruben Pirola de la ciudad de Córdoba, y el coro anfitrión Susana Viarengo.

El coro municipal, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Marisol Núñez, y el Director de Cultura, Germán Argañaraz, hicieron entrega de reconocimientos a los participantes de esta nueva edición.

Los asistentes pudieron disfrutar de un repertorio de música popular argentina y latinoamericana que deleitó al público presente y que tivo continuidad el día domingo en la localidad de Colonia Vignaud.

Felicitaciones al profesor Darío Almada y a los miembros del coro de nuestra ciudad por seguir promoviendo la cultura.