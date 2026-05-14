Brinkmann presente en Todoláctea 2026, acompañando «La Ruta del Queso»

El Director de Turismo y Desarrollo Regional de Brinkmann Sebastián García estuvo presente en el lanzamiento de Todo Lactea 2026, en la ciudad de San Francisco.

Bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, la muestra propone reflejar el rumbo de la lechería moderna con mayor eficiencia productiva, más bienestar animal y un profundo compromiso con el ambiente.

*Nuestra ciudad participó integrando la región Ansenuza, lanzando «La Ruta del Queso»*, una propuesta que mezcla turismo, cultura y sabores auténticos. Tambos, ferias, talleres y gastronomía se unen en un recorrido que promete revalorizar la historia lechera de la región.

Durante este primer encuentro, se presentaron los objetivos del proyecto y se elaboró un diagnóstico compartido entre los municipios participantes.

El eje principal de la Ruta del Queso será la identidad regional, revalorizando la tradición quesera como parte del patrimonio local. Los municipios de Brinkmann, Morteros, Seeber, Colonia Vignaud y Freyre integrarán el primer tramo de este circuito gastronómico y turístico.

En cada una de estas comunidades se planifica incluir experiencias que reflejen su identidad. Esto puede ir desde visitas guiadas a tambos y fábricas, hasta degustaciones de quesos artesanales, ferias con productos locales, talleres para estudiantes y propuestas gastronómicas típicas.

Esta iniciativa permite proyectarse a largo plazo, fortaleciendo el trabajo de las comunidades rurales y sumando valor a sus actividades tradicionales.

La Ruta del Queso incluirá propuestas complementarias como talleres temáticos, ferias regionales, degustaciones, recorridos por tambos y fábricas, visitas escolares y actividades educativas, con el objetivo de atraer tanto a visitantes como a nuevos actores locales.