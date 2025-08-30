Brinkmann recibe aporte destinado a fortalecer aprendizajes en matemáticas nivel secundario

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann, a través del Intendente Mauricio Actis y la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez, firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, representando en esta oportunidad por el Ministro Horacio Ferreyra.

A través del mismo, el gobierno provincial otorga un subsidio de 8 millones de pesos destinado al fortalecimiento de los aprendizajes en matemáticas, en el nivel secundario.

En el mes de agosto se presentó el proyecto de mejora, elaborado junto a directivos y docentes de nuestra ciudad. Tras la aprobación del mismo, se procedió a la firma del convenio y en los próximos días se realizará el traspaso de aportes para insumos y recursos destinados a las escuelas secundarias que participan del proyecto.

Brinkmann sigue avanzando en la mejora de oportunidades para sus escuelas y estudiantes.