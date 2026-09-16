  • 16 septiembre, 2026

Locales

Brinkmann sede del Programa «Cordobeses Juegan» del Basquet Masculino

Sep 15, 2026

Se realizó este lunes en Brinkmann la fase zonal del programa «Cordobeses Juegan» de básquet masculino en categorías Sub 15 y Sub 18.

Los partidos se llevaron a cabo en los Clubes Centro Social y San Jorge, con la presencia de 8 equipos de una amplia región.

El Intendente Mauricio Actis brindó unas palabras de bienvenida por la mañana en el Parque Central, agradeciendo a los colegios que visitaron nuestra ciudad y deseando éxitos para todos. Lo propio hizo el Inspector de Educación Física de la Región II Este, Gabriel Cardetti y la Directora de Deportes, Dalila Gallino.

Equipos ganadores que clasificaron a la fase provincial:

– Sub 15 masculino: Instituto Sagrado Corazón (San Francisco).

– Sub 18 masculino: Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield (Arroyito).

Desde el Municipio agradecemos a los clubes locales por poner a disposición sus instalaciones, a la Agencia Córdoba Deportes y Ministerio de Educación por confiar en Brinkmann para la realización del evento, como así también a profesores y alumnos locales que asistieron con el evento.