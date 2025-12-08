Brinkmann ya vive la 34° edición del Torneo «Amistad»

En la tarde noche del sábado se realizó el tradicional desfile de delegaciones, acto inaugural y peña folclórica.

Luego del desfile por las calles céntricas de la ciudad, la fiesta deportiva de mayor trascendencia a nivel local, se trasladó al predio de la Institución organizadora, donde las autoridades y público en general aguardaban el comienzo del evento.

Un niño integrante de los planteles de Centro Social, la Presidente del Club Anabel Ferrero, el Intendente Municipal Mauricio Actis y el Legislador Gustavo Téves, fueron los encargados de dar la bienvenida a las delegaciones prfesentes.

Hubo reconcimientos, anuncios de aportes para el evento, y una parte artística que brindó el Taller de Murga del Centro Educativo Siloé, y alumnos junto a sus docentes del IECS Domingo F. SAarmiento.

Los tradicionales fuegos artificiales y la canción del Amistad, le dieron cierre a la primera actividad del encuentro deportivo que ya transita sus 34 años.