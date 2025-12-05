Celebraron centenario de la creación del primer Gobierno Municipal

En la tarde noche del jueves, la comunidad se reunió para conmemorar un hecho verdaderamente histórico: los 100 años de la creación del primer gobierno municipal. Un siglo desde aquel momento fundacional que marcó el inicio de la vida institucional, tal como la conocemos.

Fue una emotiva ceremonia con la presencia de autoridades encabezadas por el Intendente Mauricio Actis y el Legislador Gustavo Tevez, ex intendentes y familiares, representantes de instituciones y de la comunidad.

En su discurso, el Intendente Actis destacó “en cada rincón de la ciudad hay una dependencia del municipio que atiende las necesidades de la comunidad”.

“El municipio es una especie de tutor. De esos que ponemos cuando plantamos un árbol. No es el árbol, lo acompaña. No lo sustituye, no lo obliga, pero está ahí para sostenerlo mientras crece, para guiarlo cuando el viento golpea, para que pueda desplegar sus ramas con fuerza.

Esa ha sido la tarea del municipio durante estos cien años: acompañar el desarrollo del pueblo, cuidar su crecimiento y sostener a quienes lo hacen grande”, agregó.

“El futuro que se viene es enorme. Si estos cien años fueron de construcción y raíces, los que vienen serán de expansión y oportunidades. Brinkmann es una ciudad que crece, que sueña y que avanza.

El municipio va a estar siempre ahí: firme, acompañando, sosteniendo y potenciando ese crecimiento. Y lo va a lograr gracias a lo más valioso que tiene, su gente”, finalizó.

Posteriormente se entregaron placas a ex intendentes, comenzando con los familiares del primer intendente Agustín Zampol, reconociendo de esta manera a quienes marcaron con su tarea la vida política, social y cultural de nuestra ciudad.

Finalizando el acto, se descubrieron placas alusivas y se inauguraron remodelaciones, tanto en el ingreso al edificio municipal, como en la planta alta con la nueva galería de intendentes.