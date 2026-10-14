Cena de Campeones: Noche de emociones y festejos del Fútbol de Centro

El Club Centro Social y Deportivo Brinkmann vivió una noche de emociones y festejos, en un encuentro que reunió a jugadores, dirigentes y simpatizantes. En el SUM se presentó una muestra de su historia futbolística, con camisetas, trofeos, fotografías y una línea de tiempo que refleja los 14 campeonatos obtenidos por la institución. También se reservó un espacio especial para objetos personales de Rubén Tavano, emblema del club.

Durante la cena, amenizada por Lucas Gettier y su Banda, se distinguió a los jugadores de las categorías infantiles y juveniles por su exitoso desempeño anual. La presidenta del club, Anabel Ferrero, agradeció la labor de la Subcomisión de Fútbol y felicitó tanto a los campeones actuales como así también a quienes defendieron los colores rojinegros en otras épocas. Además, presentó la camiseta rosa del equipo de Primera División, en adhesión al mes de concientización sobre el cáncer de mama y a la valiosa labor de LUZ DE VIDA, representación local de LALCEC.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a los campeones de 1966 y 1976, al cumplirse 60 y 50 años, respectivamente, de aquellas conquistas. Los presentes recibieron camisetas del club y también se recordó a los integrantes fallecidos mediante sus familiares. Los dirigentes de aquella época, fueron convocados para una fotografía grupal.

La institución otorgó, además, una distinción especial a Rubén Tavano, quien integró por dos décadas los planteles de Primera División. Fue declarado “Socio Deportista Honorario”, en reconocimiento a su trayectoria y fidelidad al club. Al agradecer la distinción, reafirmó su vínculo con Centro Social y recordó que priorizó permanecer en Brinkmann frente a oportunidades de probarse en Boca, Instituto de Córdoba y Juventud Antoniana de Salta.

También se reconoció a los voluntarios, los que acompañan habitualmente la actividad institucional y deportiva. Finalmente, los campeones actuales recibieron un recuerdo de la celebración: la camiseta que representan en cada jornada de competencia.

La fiesta reunió historia, reconocimiento y presente deportivo, en una celebración que reafirmó el sentido de pertenencia a los colores rojinegros.