Centro con puntaje ideal ante Atlético Miramar por el Clasificatorio en Inferiores

Los chicos de Centro recibieron este sabado a Atlético Miramar por una nueva fecha de la Liga Regional.

Nuevamente, fueron todas victorias rojinegras.

Resultados

Promo: 2-0 (Lisandro Yralde x2).

Pre infantil: 1-0 (Lorenzo Fassano).

Infantil: 5-2 (Lisandro Ibáñez x2, Vicente Tiranti, Valentino Pessuto y Benicio Balbo).

Pre juvenil: 5-1 (Francisco Bosio x4 y Jonás Genovesio).

Juvenil: 3-0 (Martín Ludueña x2 y Mariano Durán).

En la próxima, Centro visita a Colonia Marina por el interzonal.

Resultados y Posiciones de la fecha