Centro le ganó el clásico de Basquet a San Jorge. En otros partidos también ganaron Sp. Suardi y Nueve de Morteros

El cuarto clásico de Basquet del año fue para Centro Social, en carácter de visitante.

El rojinegro ganó el clásico 63-59 en un partido donde se mantuvo durante los 40 minutos arriba, llegando a sacar una diferencia de 17 puntos.

Goleadores: Facu Valdez con 16 puntos, Francisco Bergesio con 13 y Facu Costamagna con 12 fueron los máximos anotadores.

En la próxima, Centro es local de Nueve de Morteros por la fecha 10.

Los goleadores de San Jorge

Franco Scarafia: 19 puntos

Maximiliano Ferraresi: 14 puntos

Oscar Cabrera: 11 puntos

En juveniles una gran victoria de los chicos 55 a 51

Caín Sosa Luna el máximo anotador con 14 puntos.

Próxima Fecha

San Jorge volverá a jugar en condición de visitante frente a Tiro Federal de Morteros.

Sportivo Suardi continúa demostrando su fortaleza al vencer con solvencia de local a El Ceibo por 76-64, consolidándose como puntero e invicto de la competencia.

Jorge Díaz Gimenez se destacó como el jugador más valioso del encuentro, aportando 20 puntos y 10 rebotes. Brayan Cantero Ramos también tuvo una gran actuación, sumando 10 puntos y 5 rebotes.

Por el lado de El Ceibo, Sebastián Fux anotó 15 puntos y un trabajador Santiago Bosso se destacó con 17.

En tanto, Centro Social se quedó con el clásico de Brinkmann por 63-59 sobre San Jorge, con parciales de 5-18/ 16-17/ 21-18 y 17-10.

Maxi Ferraresi con 14 puntos y Franco Scarafía con 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias fueron de lo más claro del local. Por su parte, en Centro se destacó Facundo Valdez con 16 puntos y 6 rebotes y 12 unidades de Facundo Costamagna.

LA 9na. FECHA

– 9 de Morteros 98- Devoto 67

– Sportivo 76- El Ceibo 64

– San Jorge 59- Centro Social 63

Lunes:

Libertad – San Isidro

Martes:

Unión – Porteña

Posiciones

Sportivo 18, El Tala 15, Tiro Federal y San Isidro 13, Unión (SG), 9 de Morteros, Centro Social y Devoto 12, El Ceibo 11, Libertad y Porteña Asoc. 10, San Jorge 9.

Fuente: Zona de Tres Nuestro Basquet