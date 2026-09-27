Centro le ganó el clásico de Basquet a San Jorge. En otros partidos también ganaron Sp. Suardi y Nueve de Morteros

El cuarto clásico de Basquet del año fue para Centro Social, en carácter de visitante.
El rojinegro ganó el clásico 63-59 en un partido donde se mantuvo durante los 40 minutos arriba, llegando a sacar una diferencia de 17 puntos.
Goleadores: Facu Valdez con 16 puntos, Francisco Bergesio con 13 y Facu Costamagna con 12 fueron los máximos anotadores.
En la próxima, Centro es local de Nueve de Morteros por la fecha 10.
Los goleadores de San Jorge
Franco Scarafia: 19 puntos
Maximiliano Ferraresi: 14 puntos
Oscar Cabrera: 11 puntos
En juveniles una gran victoria de los chicos 55 a 51
Caín Sosa Luna el máximo anotador con 14 puntos.
Próxima Fecha
San Jorge volverá a jugar en condición de visitante frente a Tiro Federal de Morteros.
Sportivo Suardi continúa demostrando su fortaleza al vencer con solvencia de local a El Ceibo por 76-64, consolidándose como puntero e invicto de la competencia.
Jorge Díaz Gimenez se destacó como el jugador más valioso del encuentro, aportando 20 puntos y 10 rebotes. Brayan Cantero Ramos también tuvo una gran actuación, sumando 10 puntos y 5 rebotes.
Por el lado de El Ceibo, Sebastián Fux anotó 15 puntos y un trabajador Santiago Bosso se destacó con 17.
En tanto, Centro Social se quedó con el clásico de Brinkmann por 63-59 sobre San Jorge, con parciales de 5-18/ 16-17/ 21-18 y 17-10.
Maxi Ferraresi con 14 puntos y Franco Scarafía con 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias fueron de lo más claro del local. Por su parte, en Centro se destacó Facundo Valdez con 16 puntos y 6 rebotes y 12 unidades de Facundo Costamagna.
LA 9na. FECHA
– 9 de Morteros 98- Devoto 67
– Sportivo 76- El Ceibo 64
– San Jorge 59- Centro Social 63
Lunes:
Libertad – San Isidro
Martes:
Unión – Porteña
Posiciones
Sportivo 18, El Tala 15, Tiro Federal y San Isidro 13, Unión (SG), 9 de Morteros, Centro Social y Devoto 12, El Ceibo 11, Libertad y Porteña Asoc. 10, San Jorge 9.
Fuente: Zona de Tres Nuestro Basquet