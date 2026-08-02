«Centromanía» ya tiene su propio local, en el ingreso a la «Ciudad Deportiva de Centro Social»

Fue en un acto llevado a cabo en el ingreso a la Ciudad Deportiva. Asistieron los principales directivos, funcionarios y empleados de las entidades que conforman la familia institucional rojinegra: Centro Social (incluidos los ex presidentes), Fundación Construirnos, Mutual Centro y el Instituto Sarmiento. Estuvo el legislador por el Departamento San Justo, Dr. Gustavo Tevez; y el municipio estuvo representado por la presidente del Concejo Deliberante, Prof. Ivana Dalmazzo, concejales y funcionarios del Poder Ejecutivo.

La actividad comenzó con una amplia introducción del locutor y continuó, luego, con los discursos que tuvo las primeras palabras de la presidente del club Centro Social, Med. Vet. Anabel Ferrero, que hizo un repaso de cómo nació la iniciativa hace 20 años y que después de un impasse se retomó cada vez con más fuerza y contenidos, incluyendo no solo la indumentaria para los deportistas, sino a los asociados, simpatizantes y, desde hace unos años, a los estudiantes del instituto educativo del club.

Ivana Dalmazzo fue la responsable del mensaje municipal y fue muy apropiado para la ocasión. Recordó su paso como instructora de la institución rojinegra y dijo ser testigo de como se fue desarrollando la ciudad deportiva. Dijo que es maravilloso ver el ingreso del club que es un desfile de personas todas uniformadas con los colores distintos lo que genera identidad y pertenencia.

El ciclo de oradores se cerró con el discurso del legislador Tevez que -además de felicitar por la obra- dijo que es una demostración del trabajo en equipo y que fue la conjunción de dos instituciones de la misma familia: el club Centro Social y la Fundación Construirnos. Comprometió seguir acompañando las gestiones ante el gobierno de la provincia, varias de las cuales están en proceso, y prometió un obsequio especial para los 85 años del club, para el mes de septiembre.

Seguidamente, la secretaria de la fundación, Prof. Beatriz Varesio, hizo entrega de las llaves del nuevo local a la presidente, Anabela Ferrero y a la dirigente del club, Soledad Altamirano, que está a cargo de coordinar el funcionamiento de Centromanía.

Desde lo protocolar, por último, se procedió al corte simbólico de cintas protagonizados por las principales autoridades presentes y algunos invitados -especialmente- por la presidente del club en gratitud por haber sido protagonistas del proceso de inicio y avance del proyecto.

Finalmente, la concurrencia ingresó en lo que se va a convertir, en poco tiempo más, en el nuevo local de Centromanía, la tienda del club que reúne todas las confecciones de indumentaria y de los elementos de merchandaising de la institución rojinegra.

Se trata de un stand vidriado de unos 65 metros cuadrados (un plan básico), que trasluce una distribución arquitectónica muy elegante y de un moderno diseño, que estuvo a cargo de la arquitecta Daniela Alesso. Como bien lo explicó la presidente, Anabel Ferrero, se erigió en el ingreso de la ciudad deportiva, apenas se supera la portada de acceso y se lo adaptó al espacio posible, sin sacrificar ninguno de los árboles que ya están muy desarrollados, sino que se trató de amoldarlo al ámbito disponible y el objetivo se logró.

Fue otra de las múltiples actividades e inauguraciones con las que el club Centro Social viene celebrando su 85º Aniversario, que tendrá su festejo central el próximo 5 de septiembre. Como corolario, los oradores hicieron referencia al especial regalo recibido en este marco y que fue la consagración del equipo de fútbol de primera división en el campeonato absoluto de la Liga Regional Zona Norte.