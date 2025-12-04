CeproCor: Amplía su capacidad con la incorporación de equipo de alta complejidad

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, puso en funcionamiento un nuevo espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 300 MHz Ascend con consola Neo.

Se trata de un equipo de alta complejidad que permite identificar, caracterizar y evaluar la pureza de sustancias mediante el uso de un imán de alta precisión y tecnologías de última generación, garantizando resultados rápidos, confiables y de mayor sensibilidad.

Este equipamiento representa un salto estratégico en la modernización de la infraestructura científica provincial e impulsa nuevas capacidades de investigación, desarrollo e innovación dentro del CEPROCOR.

“La incorporación de este nuevo espectrómetro consolida el liderazgo científico y tecnológico de Córdoba. Invertir en equipamiento de alta complejidad es invertir en más innovación, más conocimiento y mejores servicios para nuestra producción. Este es el camino para seguir fortaleciendo el desarrollo productivo de la provincia”, afirmó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa.

Instalación finalizada y laboratorio optimizado

La instalación del espectrómetro y la adecuación del laboratorio quedaron formalmente concluidas tras superar con éxito todas las pruebas de calibración, sensibilidad, estabilidad y ancho de línea para los núcleos 1H, 13C, 19F, 31P y 14N.

Además, el equipo posee capacidad para medir otros núcleos según las necesidades de investigación y de los servicios que presta el organismo.

Con esta incorporación, el CEPROCOR avanza hacia una nueva etapa de estudios y desarrollos que antes no podían realizarse con el espectrómetro de 200 MHz, operativo desde 2006. Entre las principales mejoras se destacan:

Control de temperatura en experimentos desde –10°C hasta más de 100°C.

Medición de elementos como flúor y fósforo, con posibilidad de incorporar nuevos núcleos en el futuro.

Mayor sensibilidad y velocidad para el análisis de moléculas pequeñas, obteniendo información más clara y detallada.

Realización de estudios de difusión, útiles para determinar tamaño y peso molecular.

Mayor precisión en mediciones de distintos elementos (hidrógeno, carbono, flúor, fósforo, silicio), incluso en análisis complejos.

Nuevas capacidades para el estudio de sustancias encapsuladas, relevantes para la industria química, alimentaria y la investigación biomédica.

Aportes para la producción científica provincial

“La puesta en funcionamiento de este equipo permitirá avanzar en desarrollos y servicios mediante experimentos de mayor sensibilidad y velocidad, potenciando la producción científica y la capacidad de innovación”, afirmó la coordinadora de la Unidad de Espectrometría Molecular del CEPROCOR, Gabriela Foray.

Asimismo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los sistemas de medición de alta precisión, fundamentales para determinar la sensibilidad y la incertidumbre analítica en el estudio de materias primas y diversas mezclas utilizadas por sectores productivos y científicos.

Con esta nueva inversión, la Provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, brindando herramientas que optimizan los servicios, mejoran la capacidad de investigación y aumentan la competitividad del entramado productivo cordobés.