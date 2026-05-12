Cerraron con éxito gran convocatoria en Expo Delicatessen y Vinos 2026

Con una destacada participación institucional y una agenda de actividades que puso en valor la identidad productiva de la provincia, el Gobierno de Córdoba cerró con gran convocatoria su presencia en Expo Delicatessen & Vinos 2026, el evento de alimentos y bebidas más importante del interior del país.

A través del programa “CBA Vidriera Productiva”, el Ministerio de Bioagroindustria acompañó a 12 expositores de distintos puntos de la provincia y desarrolló un ciclo de masterclasses en el escenario principal, consolidándose como uno de los grandes atractivos de la feria.

Durante las cuatro jornadas, miles de visitantes recorrieron el stand institucional y participaron de experiencias que reflejaron el potencial de la cadena agroalimentaria cordobesa, mostrando cómo la producción primaria, el agregado de valor y la gastronomía pueden integrarse para generar identidad, desarrollo y nuevas oportunidades comerciales.

Las clases magistrales convocaron a chefs, productores y referentes de las cadenas productivas provinciales en torno a cuatro ejes estratégicos: apicultura, carne porcina, maní y carne bovina.

Más que espacios de formación, las propuestas se transformaron en escenarios de interacción dinámica entre el sector gastronómico y el productivo, acercando al consumidor experiencias que conectaron origen, técnica y sabor.

La apertura estuvo dedicada al sector apícola con “La Dulzura Estratégica”, donde Darío Brugnoni y Dante Enríquez destacaron la calidad y el valor diferencial de la miel cordobesa, vinculando biodiversidad, producción sustentable y agregado de valor.

En ese marco, el director del Ministerio de Bioagroindustria, Santiago Dellarossa, detalló las acciones que se vienen desarrollando para fortalecer al sector apícola provincial.

La segunda jornada puso el foco en la innovación del Cluster de la Cadena Porcina de Córdoba. De la mano del chef Andrés Chaijale, “La Revolución Porcina” mostró el potencial de una producción con calidad nutricional y alto valor agregado para posicionarse en mercados cada vez más exigentes.

A su vez, el presidente del Cluster de la Cadena Porcina de Oncativo, Marcos Baro, explicó los principales ejes de trabajo para fortalecer el posicionamiento del sector.

El sábado, el maní cordobés fue protagonista de “Identidad con Sello de Exportación”, una propuesta encabezada por Julián Espinosa junto a la Cámara Argentina del Maní. Allí se destacó el liderazgo de Córdoba en este sector y la capacidad de transformar un producto emblemático en una experiencia gourmet de calidad internacional.

El presidente de la entidad, Diego Bracco, remarcó el impacto de esta economía regional y el trabajo que viene realizando la cadena para expandir el consumo de maní cordobés tanto en el mercado interno como en el exterior.

El cierre estuvo a cargo de la Asociación Argentina de Braford y la chef Anita Sánchez con “Genética y Futuro en el Plato”, una clase magistral que puso en valor el potencial de la genética bovina, la sostenibilidad y la excelencia cárnica de la provincia. La especialista Paola Carreño también participó de la propuesta, destacando la calidad y la potencia del sector bovino cordobés.

El éxito de estas iniciativas volvió a demostrar la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial, los clusters y cadenas productivas, los chefs y los emprendedores locales, consolidando una estrategia que impulsa el agregado de valor, fortalece las economías regionales y posiciona a Córdoba como referente nacional en producción alimentaria con identidad propia.

Además, el stand del Ministerio de Bioagroindustria funcionó como una verdadera vidriera del sabor cordobés, con la participación de Colibrí Gin Artesanal (Alta Gracia), Nuevo Munich (Juárez Celman), Tesãi (Córdoba Capital), Loco Vikingo (Córdoba Capital), Freunde von Melo (Melo), Garlic Ajo Negro (Río Segundo), Vegetanesa (Córdoba Capital), El Rincón Caprino (Almafuerte), Brett & Co (Mendiolaza), Cabaña San Gabriel (Córdoba Capital), Alfajores Artesanales La Lucero (Córdoba Capital) y Don Celestino (Las Varillas).

La participación de la Provincia en Expo Delicatessen & Vinos reafirma la decisión de seguir acompañando a productores y emprendedores de toda Córdoba, fortaleciendo espacios de promoción, comercialización y articulación estratégica para potenciar el desarrollo de la cadena agroalimentaria provincial.