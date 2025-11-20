Cerraron Festival Provincial de la Palabra 2025

El pasado viernes 14 de noviembre, el auditorio del ISEP (Instituto Superior de Estudios Pedagógicos) fue el escenario del cierre del Festival Provincial de la Palabra 2025: ¡encuentro inmersivo para leer, hablar y escribir! El evento culminó un extenso calendario que se desarrolló desde marzo, pasando por cinco etapas de selección y trabajo.

En esta instancia provincial, se congregaron alrededor de 300 personas entre estudiantes, docentes y supervisores de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. Los participantes, provenientes de 44 instituciones educativas de gestión estatal y privada y de las 11 regiones escolares, fueron seleccionados por una Comisión de Análisis y el Equipo Técnico del Plan Provincial de Lectura.

Un recorrido inmersivo por la palabra

La jornada se articuló como un recorrido inmersivo y lúdico de tres horas, donde los grupos disfrutaron de seis postas temáticas que desafiaron sus habilidades en el lenguaje y socializaron las producciones escolares generadas durante el año.

Desde un paradigma de innovación educativa, los estudiantes compartieron sus creaciones, que incluyeron booktubers, podcast, audiolibros, micro-videos, y libros en papel y textos digitales.

Luciana Trocello, coordinadora del Festival de la Palabra, dio inicio al recorrido, que, al sonar de violines, se indicaba el cambio de posta, por el término de tres intensas horas, según el siguiente recorrido:

Lectura de Escritura de Invención: Posta de disfrute y selección de textos de los estudiantes.

Podcast y Audiolibros: Utilizando 30 computadoras de Tecno Presente, los participantes escucharon las producciones de las escuelas.

Lectura de Libros en Papel: Dos espacios ambientados con puffs y mantas para la lectura libre de libros álbum, poesía, historieta y novelas gráficas, diferenciados por nivel educativo.

Booktubers y Micro-videos: Formato de microcine para ver las recomendaciones de libros y divulgación de temas hechas por los propios estudiantes.

Escritura en Vivo: Taller dinámico con juegos literarios para la creación de poemas, textos breves, mensajes y caligramas.

Radio en Vivo: Espacio coordinado por el equipo de Medios Escolares, que garantizó el derecho a decir, opinar y contar de cientos de estudiantes.

De manera paralela, docentes y supervisores contaron con un espacio de Narrativas Pedagógicas, donde se proyectaron y reflexionaron las 44 narrativas docentes sobre el Festival como estrategia de innovación en la enseñanza de las prácticas del lenguaje.

Autoridades y Conclusiones

La jornada fue presidida por Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, acompañada por directores de Educación de diversos municipios y decenas de supervisoras y supervisores que acompañaron a las delegaciones escolares, provenientes de localidades como Brinkmann, San Francisco, Río Tercero, Villa María, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje y Huinca Renancó, entre muchas otras.

El cierre incluyó un momento musical-literario con un rap construido con palabras escritas en la posta de escritura en vivo, la lectura de un cuento a cargo de un integrante de la Comisión, y la entrega de libros a cada estudiante y de revistas-libros «Palabra Tomada» a cada docente.

“El Festival de la Palabra muestra lo mejor de nuestras escuelas: estudiantes y docentes creando, leyendo, hablando y escribiendo juntos. Esta es la Córdoba que queremos seguir fortaleciendo, una provincia que crece desde la cultura escrita y la innovación educativa”, manifestó el ministro de educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, la secretaria Claudia Maine destacó la relevancia del evento como política educativa: “El Festival es una política educativa que desafía a mejorar las prácticas de enseñanza, ya que implica sostener procesos en los que se lee, habla y escribe mucho para compartir en comunidad esas producciones, lo que hace que las y los estudiantes se comprometan a hacerlo cada vez mejor”.

Angélica Maldonado, docente de Educación Secundaria e Integrante de la Comisión, compartió su satisfacción: “Hermosa jornada, muchas gracias a todos los compañeros que son parte de la Comisión, agradecida también de haber escuchado a las escuelas y que pudieran transmitir todo el detrás de escena en sus producciones… Ojalá nos sigamos encontrando en estos espacios que fomentan la oralidad y la escritura. Me voy muy feliz por haber estado en el Festival de la Palabra 2025”.