CIOFF 2026: Brinkmann vivió días repletos de una profunda expresión cultural

Brinkmann vivió días repletos de expresión cultural, siendo anfitrión del Festival Internacional de Folklore CIOFF 2026.

Visitaron nuestra ciudad el Ballet Nacional del Movimiento Antorchista de Puebla, México, y la Compañía Artística Danza “Centro Cultural Casanari”, Colombia.

Las actividades comenzaron el miércoles, cuando el Intendente Mauricio Actis junto al Director de Cultural Germán Argañaraz brindaron la bienvenida oficial a las delegaciones. Las autoridades entregaron allí a los directores de los elencos la ordenanza municipal que los declaró Huéspedes de Honor.

El viernes se desarrolló una jornada didáctica con las escuelas en las instalaciones del Club San Jorge, generando un espacio de intercambio y acercamiento entre los artistas y la comunidad educativa.

El sábado por la mañana, el festival continuó con una actividad en el Museo y Archivo Histórico local, donde los visitantes conocieron parte de nuestra historia.

El sábado por la tarde se realizó el tradicional desfile de las delegaciones por Avenida Seeber, comenzando en la rotonda de Acceso Este y finalizando en la Plazoleta de la Familia. Desde allí, se trasladaron hasta el salón del Club Centro Social, donde tuvieron lugar las destacadas actuaciones de las delegaciones de Argentina, México y Colombia, con buen marco de público presente.

Un nuevo encuentro cultural en Brinkmann, que permitió compartir las expresiones folklóricas de distintos países y conocer sus tradiciones.