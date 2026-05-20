Clase 3 del Turismo Pista: Franco Nazzi en busca del mejor resultado

El próximo fin de semana se desarrollará una nueva fecha para la Clase Tres del Turismo Pista y el cordobés Franco Nazzi tiene todo en condiciones para encarar la exigencia que se avecina sabiendo que la mayor meta pasa por poder terminar de redondear un fin de semana tranquilo dentro del cual el resultado buscado se haga realidad.

Luego de un comienzo de temporada en la cual se han encontrado puntos alentadores pero dónde no pudo terminar de afirmarse a la exigencia del Fiesta Kinetic que atiende Lucas Benincasa, el objetivo pasa por poder mostrarse en un andar lógico desde la primera puesta en pista del auto, tratando de mejorar acorde pasen las tandas e intentando construir su mejor resultado desde el arribo a la clase mayor.

“El comienzo de año ha sido algo complicado pero se va creciendo y esperamos continuar acercándonos a los puestos de relevancia. Conocemos el circuito como la gran mayoría y eso permite abocarnos de lleno en el rendimiento del auto, el cual esperamos llevar a los puestos de relevancia” Relató Franco.

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