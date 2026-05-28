Club de la Diabetes del Hospital Municipal recibió donación de 24 Glucómetros

La solidaridad y el compromiso con la salud de nuestra comunidad siguen dando grandes resultados.

En esta oportunidad, recibimos a través de una importante donación, 24 glucómetros.

Los mismos fueron destinados a pacientes de ProCorDia (Programa Provincial Córdoba Diabetes) que requieren un control más riguroso de su enfermedad.

Desde el Club de la Diabetes del Hospital Municipal continuamos trabajando y acompañando a cada persona, promoviendo más acceso, cuidado y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.