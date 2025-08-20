Club San Jorge fue sede de Torneo de Padel APC en caballeros impares

Se disputó la séptima fecha puntuable del circuito APC. Club San Jorge de Brinkmann, fue sede de la categoría caballeros impares en suma 6, 5ta y 7ma categoría.

Los juegos se disputaron desde el miércoles 13 al domingo 17 de agosto .

RESULTADOS:

+6 CATEGORÍA:

Mottura Matias (San Guillermo) – Franco Bruno (San Guillermo).

Soria Alvaro( La Paquita) – Ghelfi Pablo ( La Paquita)

5TA CATEGORÍA:

Farias Ezequiel ( Morteros) – Rodriguez Chistrian ( Hersilia ).

Fassano Franco ( Brinkmann) – Martinez Jorge ( Porteña).

7MA CATEGORÍA:

Urquia Lucas ( Suardi) – Lenta Emiliano ( Suardi).

Rubiolo Federico ( Suardi ) – Lizarraga Luciano ( Suardi).