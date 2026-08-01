Comenzó la segunda etapa del año para el Voley de Centro Social

Por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Morterense, parte de las categorías formativas y Primera División visitaron a Nueve de Morteros.

Gran victoria del equipo Primera División que superó ampliamente al equipo local por 3-0.

En Sub 18 también fue victoria rojinegra por 2-1, mientras que en Sub 16 el equipo local se llevó el triunfo por 2-1.

Por otro lado, el pasado fin de semana también tuvieron su estreno las más pequeñas de la disciplina, participando de un nuevo encuentro de Mini Voley organizado por el club Social de Chipión.