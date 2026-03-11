Comienza en la Provincia de Córdoba la Campaña de Vacunación Antigripal

El Ministerio de Salud informa que el miércoles 11 de marzo comienza la campaña de vacunación antigripal en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, gestantes, puérperas, personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, personal de salud y mayores de 65 años o más.
Estos grupos podrán colocarse la dosis correspondiente en los más de 800 vacunatorios de la provincia. Para más información de estos espacios, consultar la web del Ministerio de Salud https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/.
Como todos los años, la campaña tiene como objetivo evitar las formas graves de la enfermedad y complicaciones en estos grupos con mayor riesgo, así como garantizar la atención en los sistemas de salud y seguridad en las distintas jurisdicciones en aquellos grupos con mayor exposición.
Es importante recordar que la formulación de la vacuna cambia en cada campaña de acuerdo a las cepas del virus circulante, por lo cual es necesario acudir a inmunizarse nuevamente cada año.
En este sentido, se recomienda efectuar la vacunación de forma oportuna, preferentemente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza. No obstante, y de acuerdo al escenario epidemiológico nacional, regional y local, podrá continuarse según la dinámica de circulación viral.
Por último, se recuerda que estas dosis se pueden aplicar junto con cualquier otra vacuna.
Campaña antigripal: a quienes alcanza
Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (En caso de recibirla por primera vez, corresponden dos dosis, con intervalo mínimo de 4 semanas entre ellas. Si ya recibieron dos dosis en temporadas pasadas, solo necesitan una dosis anual).
- Integrantes del equipo de salud.
- Personas de 65 años o más.
- Personas gestantes. En cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.
- Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo.
- Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas en este grupo.
- Personal estratégico (fuerzas de seguridad, bomberos, tomadores de decisiones, entre otros).
Se consideran factores de riesgo, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos o convivientes de personas con enfermedad oncohematológica,, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.
Sobre la gripe
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año.
Los síntomas más comunes son: fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, cabeza, muscular y malestar generalizado. En niños y niñas, pueden aparecer también problemas para respirar, vómitos o diarrea e irritabilidad o somnolencia.
Estos síntomas suelen manifestarse a las 48 horas del contagio y la mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas, con reposo y sin necesidad de recibir tratamiento médico.
Sin embargo, en mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, y poner en riesgo la vida.
Por este motivo, la vacunación oportuna en estos grupos representa la herramienta de mayor eficacia para la prevención y su aplicación es recomendada, en lo posible, antes de la llegada del invierno.