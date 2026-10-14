Completaron Diplomatura Universitaria de Formación y Liderazgo en la nueva Longevidad

Un total de 169 personas completaron la Diplomatura Universitaria de Formación Continua en Gestión y Liderazgo en la Nueva Longevidad 2026, una propuesta desarrollada de manera conjunta por el Gobierno de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Más de 100 participantes son del interior provincial, con representación de 20 departamentos, además de estudiantes de la ciudad de Córdoba.

La formación es impulsada por la Secretaría de Inclusión de las Personas del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. Su objetivo es brindar herramientas para comprender y abordar los desafíos que plantea el aumento de la longevidad, promoviendo nuevas perspectivas sobre las vejeces desde un enfoque integral y de derechos.

La diplomatura comenzó en abril y combinó instancias virtuales con encuentros presenciales. A lo largo de sus módulos, se abordaron contenidos vinculados con gerontología, cuidados, ciencias sociales, liderazgo, participación y trabajo en red. La propuesta estuvo destinada a integrantes de organizaciones e instituciones vinculadas con personas mayores, profesionales, técnicos y personas interesadas en la temática.

Formación para desarrollar iniciativas en el territorio

El viernes 25 de septiembre se realizó el cuarto encuentro presencial de la cohorte, con la participación del ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano. Durante la jornada, los estudiantes presentaron y compartieron sus Trabajos de Integración Final, en los que aplicaron los conocimientos y las herramientas adquiridas durante la formación.

La entrega de diplomas contó con la participación de autoridades provinciales y universitarias, docentes y referentes de la diplomatura.

La secretaria de Inclusión de las Personas, Emilia Eslava, destacó el valor de la formación y la articulación con la universidad pública para ampliar el alcance territorial de estas herramientas. “Esta diplomatura brinda herramientas fundamentales para que cada estudiante pueda llevarlas a su territorio. Por eso queremos seguir invirtiendo en formación y acompañando a las universidades, por todo lo que producen y aportan a Córdoba”, señaló.

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria de la UNC, Conrado Storani, resaltó el potencial de los trabajos finales para aportar a la elaboración de respuestas frente a los desafíos del envejecimiento. “Los trabajos finales no son solo el cierre de una trayectoria formativa: también pueden convertirse en insumos para pensar y desarrollar políticas públicas para personas mayores”, expresó.

La finalización de esta cohorte consolida un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades de quienes trabajan o participan en iniciativas vinculadas con las personas mayores, con el propósito de impulsar proyectos y respuestas acordes a las necesidades de una sociedad que vive cada vez más años.