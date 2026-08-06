Comunidad Regional San Justo: Brinkmann recibió cámaras de monitoreo

La Comunidad Regional San Justo adquirió con fondos propios 250 cámaras de monitoreo que serán distribuidas entre todos los municipios y comunas que la integran como una manera de contribuir en el desarrollo de políticas que tienden a reducir los hechos de inseguridad.

En este marco, nuestra ciudad de Brinkmann recibió seis cámaras que se sumarán a las ya instaladas por distintos sectores de la ciudad. El Intendente Mauricio Actis participó del acto de entrega de las mismas.

La Comunidad Regional sigue trabajando de manera coordinada para dar batalla a la inseguridad, desde la comuna más pequeña a la ciudad más poblada. Es importante señalar también el trabajo que se lleva a cabo de manera coordinada con el gobierno provincial para aportar soluciones a problemáticas comunes de cada una de las localidades que forman parte de la Comunidad Regional San Justo.