Con aportes propios, la Provincia garantiza la continuidad del Boleto Educativo

El gobernador Martín Llaryora confirmó este miércoles que la Provincia garantizará la continuidad y la cobertura del Boleto Educativo Cordobés con aportes propios.

Llaryora reafirmó la decisión de sostener este beneficio, lo que implica un esfuerzo económico de Córdoba para cubrir el 100% del costo del boleto.

Cabe recordar que los subsidios que recibían las empresas de transportes desde el gobierno nacional se retiraron.

“La situación económica es muy grave, con un endeudamiento creciente de las familias, por eso los cordobeses estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el Boleto Educativo”, afirmó el mandatario.

“Sin el Boleto Educativo, en este momento histórico, muchos jóvenes dejarían sus estudios, ya que en muchos casos los estudiantes están al límite debido a la situación económica”, dijo.

DEJAR A LOS CHICOS SIN BOLETO EDUCATIVO SERÍA, EN LOS HECHOS, DEJARLES SIN EDUCACIÓN. Y una provincia sin #educación no tiene futuro. Eso es lo que verdaderamente está en juego.



— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) 19 de febrero de 2026

Según los datos de la Secretaría de Transporte, más de 300 mil personas son beneficiarias del boleto educativo. Alcanza a estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, estudiantes universitarios y personal de apoyo de todas las instituciones del sistema educativo cordobés.

Además, el boleto educativo cordobés sostiene no solamente el sistema educativo sino el sistema de transporte de la provincia.

“Para una familia tipo, con dos hijos, el gasto en transporte para ir a estudiar representa unos $150 mil pesos. Si esto se proyecta en un año se trata de un costo aproximado de un salario”, graficó Llaryora.

“Hemos tomado la decisión, que creo que es compartida por todos los cordobeses, de sostener este beneficio. Dejar a los chicos sin BEC sería dejarlos sin educación y una provincia que quede sin educación no tiene futuro”, aseguró.

El mandatario agregó que la quita del BEC se traduciría en que muchos chicos queden fuera del sistema educativo, lo que incrementaría el número de excluidos del sistema y la vulnerabilidad social.

El ejemplo del Gobernador, llevado a la situación de los estudiantes universitarios del área metropolitana que viajan diariamente a la universidad nacional de Córdoba, como es el caso de quienes viajan desde Rio Ceballos, Mendiolaza o La Calera, el costo familiar asciende a más de 500.000 pesos mensuales, llegando a representar aproximadamente medio salario.

Por su parte, el secretario de Transporte Cristian Sansalone, remarcó que luego de la solicitud presentada por la Provincia para el reintegro Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior “no hemos recibido noticias del Gobierno Nacional al respecto”.

Y añadió: “Por eso es importante que los cordobeses sepan que esta decisión del gobernador garantiza que más del 25% del estudiantado de toda la provincia hoy puede ir a la escuela gracias a este boleto”.