Con partidos pendientes, el Asociativo de Basquet tiene dos punteros

Por la 9° fecha del Apertura del Asociativo de Basquet, Centro Social se impuso sobre su clásico rival sobre San Jorge. Fue por 65-51.

Goleadores: Francisco Bergesio (18) y Facundo Valdez (12) en Centro. En tanto para la visita Maximiliano Ferraresi, con 12 puntos, y Franco Scarafia, con 10.

En U17 también fue victoria de Centro 69-51, con Nicolás Negri Varela y Tiago Cerutti Cárcano con 15 puntos.

Resultados

Porteña 92- Unión (SG) 68

San Isidro 62- Libertad (S) 88

Devoto 63- Nueve de Morteros 65



El Ceibo – Sp. Suardi juegan el lunes 11

Pendiente de la fecha 8: Sp. Suardi – San Isidro juegan el miércoles 13

Posiciones

Unión San Gmo. 16- Libertad (S) 16– Tiro Federal-14- Porteña 14- El Ceibo 13- Centro Social 13– Sp. Suardi 11- San Isidro 11- El Tala 11– San Jorge 10- Nueve de Julio 10, Devoto 8