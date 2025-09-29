Con renovado stand, Córdoba abrió su participación en la FIT 2025

Con un stand renovado y una gran convocatoria, Córdoba abrió su participación en la FIT 2025, que comenzó este sábado 27 de septiembre en La Rural de Palermo.

La ubicación del espacio cordobés —de 700 m² y con 84 escritorios para atención a operadores, municipios y público en general— presentó desde el inicio una intensa agenda de actividades.

Las primeras actividades tuvieron como acción central las degustaciones de comidas típicas de distintas localidades y catas en el espacio Caminos del Vino, charlas sobre bienestar y salud, además de experiencias inmersivas para toda la familia.

Dentro del stand se pudo disfrutar de shows en vivo y experiencias digitales en el Espacio Gamer, que mostraron la diversidad de la oferta turística provincial.

En el escenario central, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín desplegaron toda su tradición con presentaciones de El Indio Rojas, el grupo El Ceibo y cuerpos de baile folklóricos, ofreciendo al público una muestra representativa de la música y la danza de Córdoba.

Por otro lado, el Ente Ansenuza firmó un acuerdo con doce municipios de la región para establecer una hoja de ruta común que fortalezca el desarrollo turístico sostenible de Ansenuza.

El objetivo es potenciar sus atractivos naturales y culturales, mejorar la infraestructura y profesionalizar la oferta local.

Entre los principales ejes del convenio se destacan la coordinación intermunicipal, la capacitación de actores turísticos, la elaboración de un calendario regional de eventos, la promoción conjunta bajo la marca “Ansenuza” y la protección del Parque Nacional junto a su biodiversidad.