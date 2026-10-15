Con una gran convocatoria, Morteros vivió el Encuentro Regional de Coros en Casa Graciela Boero

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Morteros a través de la Dirección de Políticas Culturales, reunió a agrupaciones corales de Morteros, Suardi y San Francisco en una jornada que celebró la música y la diversidad cultural.

El encuentro se realizó este lunes 12 de octubre, con entrada libre y gratuita y una importante participación del público.

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la jornada propuso un espacio para compartir distintas expresiones musicales, reconocer las tradiciones que forman parte de nuestra identidad y fortalecer los vínculos entre las comunidades de la región.

Seis agrupaciones corales compartieron escenario, sus repertorios y el trabajo que desarrollan a lo largo del año.

Por Morteros participaron el Coro Polifónico del Centro Cultural Municipal, dirigido por Diego Bianco; el Coro del Centro de Jubilados, bajo la dirección de Juliano Mossello; el ensamble del Coro Piemontés de la Sociedad Italiana, dirigido por Remigio Bianco; y la Agrupación Coral Manantial de la Sociedad Italiana.

También estuvo presente el Coro Ítalo-Piemontés de Suardi, que mantiene vivas, a través de sus interpretaciones, las canciones y tradiciones de los inmigrantes italianos que poblaron nuestra región, poniendo en valor un legado cultural que forma parte de nuestra historia e identidad.

Desde San Francisco llegó el Coro De Voz a Vos, perteneciente al Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti y dirigido por Ana Celi Anselmi. Creado en 2012, el grupo cuenta con una destacada trayectoria e interpreta obras de reconocidos compositores, entre ellas Beatus Vir, de Vivaldi; Carmina Burana, de Carl Orff; Misa Katarina, de Jacob de Haan; Oda a Santa Cecilia, de Händel; y Misa Tango, de Luis Bacalov. Además, organiza anualmente el encuentro coral “Cantamos”.

La propuesta reunió diferentes historias, estilos y repertorios, con la música como lenguaje común y punto de encuentro entre culturas y generaciones.

A través de este tipo de iniciativas, Morteros continúa generando espacios para promover el acceso a la cultura, acompañar a los artistas y fortalecer la identidad cultural de la ciudad y la región.