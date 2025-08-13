Con una participación récord, finalizó el 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Con una participación que superó las 4.000 personas, finalizó el 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, realizado el 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. Organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, a cargo de Gustavo Brandán, el encuentro reunió a representantes de asociaciones cooperativas y mutualistas, intendentes, funcionarios, legisladores y referentes del sector de Argentina y América Latina, bajo el lema “Dar voz, nos une”.

El Congreso, que contó con la apertura del gobernador Martín Llaryora, y la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, tuvo una importante repercusión nacional e internacional y se consolidó como uno de los eventos más relevantes del sector en la región.

La presencia de ministros provinciales, presidentes de Comunidades Regionales, el viceintendente Javier Pretto y equipos técnicos de áreas estratégicas como Educación, Salud, Desarrollo Social, Infraestructura y Bioagroindustria reafirmó el compromiso transversal del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento del cooperativismo y el mutualismo como motores del desarrollo social, productivo y territorial.

Durante las dos jornadas, se desarrollaron más de 20 paneles y actividades con oradores y oradoras de Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana, que abordaron temáticas clave como finanzas asociativas, energías renovables, economía circular, juventud, salud, tecnología, formación y servicios públicos.

Además, un salón con más de 30 stands de cooperativas, mutuales, instituciones asociativas y organismos gubernamentales ofreció un espacio de promoción, intercambio y articulación de proyectos.

“Este Congreso superó ampliamente nuestras expectativas. Nos impulsa a profundizar las instancias de articulación para mejorar y generar las herramientas necesarias que brinden acompañamiento y fortalecimiento a las cooperativas y mutuales. Hemos sentado bases sólidas para un trabajo conjunto que trascienda y potencie un futuro mejor”, señaló el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.

También destacó que “el Gobierno de Córdoba, que encabeza Martín Llaryora, reafirma su compromiso inquebrantable con este sector, que todos los días trabaja para generar más producción, empleo, servicios y desarrollo en cada rincón, mejorando las oportunidades en nuestras comunidades”.

El éxito de la convocatoria y la calidad de los debates confirman que el cooperativismo y el mutualismo son pilares de un modelo de desarrollo inclusivo, democrático y sostenible. Este primer Congreso deja como resultado un fortalecimiento del diálogo institucional, nuevas alianzas de trabajo conjunto y el compromiso político de seguir impulsando, desde Córdoba hacia América Latina, una agenda asociativa que genere oportunidades, empleo y bienestar para las comunidades.

La diversidad de actores participantes —desde cooperativas de base hasta organismos internacionales, con asistentes de todas las edades— enriqueció el debate y proyecta al Congreso como un espacio para la construcción de una agenda común orientada a fortalecer la Economía Social y Solidaria, con una mirada plural y federal.