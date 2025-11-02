Concejo Deliberante reconoció a deportistas locales

El Concejo Deliberante recibió en el Edificio Municipal a destacados deportistas de la ciudad, quienes fueron homenajeados con beneplácitos y reconocimientos por sus importantes logros.

Emilse Albornoz Jugadora del Club Unión de Santa Fe, Campeona del Fútbol Femenino de Primera División B

Alexis Luna – Campeón Provincial Categoría B Tercera Senior; Campeón Nacional Torneo Clausura Categoría B Promocional Senior; y Campeón Nacional Absoluto 2025 Categoría B Promocional Senior en Patín Competitivo Federado.

Ángeles Utrera Herrera – Campeona Provincial Anual 2025 en Categoría C4 – 8 años en Patín Competitivo Federado, representando al Club Deportivo Barrio Bertossi.

Matheo Martínez Trogolo – Campeón Provincial Anual Categoría C2 en Patín Competitivo Federado, representando al Club Deportivo Barrio Bertossi; y Campeón Nacional Categoría Libre C5 representando a la Selección de Córdoba.

Estuvieron presentes el Intendente Mauricio Actis, la presidente del Concejo Ivana Dalmazzo y los concejales Mariano Delsoglio, Héctor Gaitán, Nancy Lanzetti y Mariela Tavano. También estuvo la directora de juventud, deporte y recreación Dalila Gallino.

Los deportistas compartieron sus experiencias con las autoridades y recibieron presentes en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y destacados resultados.