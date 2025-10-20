Concientizan sobre la importancia de una alimentación adecuada y promover hábitos saludables

, Cordoba, Córdoba, Argentina, 28 de Octubre de 2023, Foto: Agustin Ottonelli

Centros de Salud de la Provincia realizaron actividades de concientización, con el propósito de informar y concientizar sobre la importancia de una alimentación adecuada, y promover hábitos saludables.

El pasado 16 de octubre se conmemoró la fecha por el Día Mundial de la Alimentación.

Alimentación y nutrición

Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO-, propone reflexionar y sensibilizar sobre el derecho a la alimentación, haciendo énfasis en la importancia de las dietas saludables, la reducción de los desperdicios y la protección de los suelos, el agua y la biodiversidad. Estas medidas podrían impactar en el futuro de manera directa, ya que satisfacer las necesidades a nivel macro exige un trabajo en equipo transfronterizo, intersectorial e intergeneracional.

En tanto, desde la Secretaría de Salud de la cartera sanitaria, el eje de trabajo de este año, también se centra en empoderar a los usuarios en relación a la toma de decisiones informadas sobre su alimentación y bienestar.

“A pesar de los avances en producción y disponibilidad de alimentos, todavía millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria y malnutrición en sus distintas formas. No solo hablamos del hambre, sino también del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con una dieta inadecuada, problema que está en aumento a nivel global”, expresa María Palacios Juncos, referente de la División Nutrición de la Secretaría de Salud.

“Este día debe impulsarnos a reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud para educar, orientar y promover hábitos alimentarios saludables que respeten las culturas, recursos y medio ambiente. Sabemos que una buena alimentación y nutrición es un pilar clave para el bienestar integral y para la prevención de enfermedades crónicas”, agregó.

Cabe mencionar que, en nuestro país, el derecho a la alimentación se encuentra en la Constitución Nacional, que incorpora tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por otro lado, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley N° 25.724) establece el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada para toda la población, especialmente los grupos más vulnerables.

“Invitamos a que desde nuestro hogar, la escuela o el lugar de trabajo, unamos esfuerzos para fomentar una alimentación saludable. Solo a través de la acción colectiva y el compromiso individual podemos avanzar hacia un futuro donde la alimentación sea un derecho universal y no un privilegio”, finalizó la referente.