Concretaron 1° Encuentro del Plan Estratégico y Participativo Brinkmann 2050

En el marco del Plan Estratégico y Participativo Brinkmann 2050, el pasado viernes se llevó a cabo en el SUM del Centro Cívico el primer encuentro 2026.

Este espacio busca darle continuidad al proceso iniciado en 2024, compartiendo los principales desafíos para el desarrollo productivo de la localidad que se definieron en aquella instancia.

En este primer encuentro, encabezado por el Intendente Mauricio Actis e integrantes de la Fundación ICES, participaron representantes de instituciones, comercios y empresas, con la convicción de que el futuro de Brinkmann se construye escuchando e integrando las voces de quienes lo hacen todos los días.

En esta oportunidad, se buscó comprender cuáles son las tensiones estructurales que hoy atraviesan el desarrollo productivo y territorial de Brinkmann, qué desafíos pueden profundizarse en el futuro y qué capacidades necesitamos construir colectivamente para afrontarlos.

El encuentro es parte de una propuesta más amplia de participación ciudadana que combina abordajes territoriales, sectoriales y herramientas de planificación.

Invitamos a todos a participar del próximo encuentro, este jueves 28 de mayo a las 19 horas en el salón Rex para la Mesa sobre Prioridades Territoriales.

#TrabajandoJuntos por el futuro