Conmemoraron 165° aniversario de la Policía de la Provincia de Córdoba

En el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezó el tradicional desfile cívico – militar, en ocasión del 165° aniversario de la Policía de Córdoba. Lo acompañaron, el Jefe de Policía, Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez, miembros del Estado Mayor de la fuerza policial, funcionarios, vecinos y familiares de cadetes y aspirantes.

Sobre la calle Deodora Roca, la Banda de Música acompañó la presentación con sus tradicionales carruseles. Además, en la ocasión, la banda presentó la nueva Marcha de la Policía de Córdoba, aportando un momento especial y significativo a la ceremonia.

Posteriormente, se realizaron distintas destrezas, donde cadetes y aspirantes demostraron su formación, disciplina y preparación. Para cerrar, personal de las distintas áreas de la Policía de Córdoba marchó con honor, en el tradicional desfile cívico-militar que se realiza cada año.

Vecinos, familias y otros miembros de la fuerza acompañaron esta jornada, que puso en valor los principios de respeto, unidad y compromiso que representan a la institución policial.

“Cuando asumí como ministro de Seguridad, el gobernador Martín Llaryora me encomendó la tarea de reconciliar a los cordobeses con la Policía de Córdoba, y a ellos con la sociedad cordobesa”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“A dos años de haber comenzado este camino, y no exento de dificultades, puedo decirles que tenemos una policía cada día mejor, profesional y humana, que tiene el firme compromiso de seguir superándose a sí misma, y también con la plena conciencia y tranquilidad que tienen un Gobierno Provincial que los va seguir respaldando”, agregó el ministro.

“Ustedes son los que todos los días salen a la calle para llevarle tranquilidad a los vecinos de Córdoba, inclusive poniendo en riesgo sus vidas. Es por eso que los voy a seguir acompañando en cada operativo, en cada procedimiento, porque ahí es donde este gobierno va estar siempre, en la calle al lado de cada uno de ustedes”, cerró Quinteros.